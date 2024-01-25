Власти Вологды начали искать подрядчика для ремонта школы №13

[ Общество ]

В Вологде объявлен аукцион по поиску подрядчика для ремонта городской школы №13 имени Андрея Завитухина. Аукцион в электронной форме объявлен градостроительным центром города. Заявки будут принимать до 9 февраля, начальная стоимость контракта 256, 9 млн рублей, - сообщает сайт RosTender.info.

Как ранее рассказывали в пресс-службе городской администрации, городская школа №13 была построена еще в 1938 году и с того времени капитальный ремонт в ней не проводился.

В школе отремонтируют практически все – от фасада здания до кабинетов. В столовой будет удлинена линия раздачи. В пищеблок купят новую плиту, духовой шкаф, пароконвектомат, холодильники, мясорубку, овощечистку.

На время ремонта школы ее ученики продолжат обучение в соседних детских садах, школах №11 и 1, а также в вечерней школе и в центре «Единство».

По контракту ремонтные работы должны начаться в середине марта и завершиться к концу августа.

Теги:
ремонт школ аукцион
 

Последние новости

Череповецкий «Алмаз» проиграл «Красной Армии», дважды ведя в счете
В Череповце бордель маскировали под массажный салон
Власти Вологды начали искать подрядчика для ремонта школы №13
Харовского предпринимателя будут судить за нанесение тяжелых травм рабочему
Космический мониторинг «закроет» более 90% вологодских лесов
Экс-полузащитник ивановского «Текстильщика» будет играть за вологодское «Динамо»
Перекресток улиц Некрасова и Набережной VI Армии Вологды закроют на три месяца
В вологодские муниципалитеты завтра отправится «Морозный десант»
В Череповце ищут очевидцев смертельного ДТП
Инспектор пожарного надзора признан виновным в злоупотреблении и служебном подлоге