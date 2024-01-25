Власти Вологды начали искать подрядчика для ремонта школы №13

В Вологде объявлен аукцион по поиску подрядчика для ремонта городской школы №13 имени Андрея Завитухина. Аукцион в электронной форме объявлен градостроительным центром города. Заявки будут принимать до 9 февраля, начальная стоимость контракта 256, 9 млн рублей, - сообщает сайт RosTender.info.

Как ранее рассказывали в пресс-службе городской администрации, городская школа №13 была построена еще в 1938 году и с того времени капитальный ремонт в ней не проводился.

В школе отремонтируют практически все – от фасада здания до кабинетов. В столовой будет удлинена линия раздачи. В пищеблок купят новую плиту, духовой шкаф, пароконвектомат, холодильники, мясорубку, овощечистку.

На время ремонта школы ее ученики продолжат обучение в соседних детских садах, школах №11 и 1, а также в вечерней школе и в центре «Единство».

По контракту ремонтные работы должны начаться в середине марта и завершиться к концу августа.