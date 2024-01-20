Школу №13 Вологды будут ремонтировать полгода

Капитальный ремонт школы №13 запланирован на 2024 год. Учебное заведение и еще 3 школы вошли в федеральную программу «Модернизация школьных систем образования».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, школа №13 была построена в 1938 году. С того времени капитальный ремонт в школе не проводили. Сейчас в ней обучаются 1020 человек.

В школе отремонтируют практически все – от фасада здания до кабинетов. В столовой будет удлинена линия раздачи. В пищеблок купят новую плиту, духовой шкаф, пароконвектомат, холодильники, мясорубку, овощечистку.

«Я работаю в этой школе директором уже 14 лет. При мне капитального ремонта не было. Его мы очень ждали. Наконец-то дети будут учиться в комфортных условиях. Беседы с родителями, педагогами и обучающимися проведены, все знают, в какие учебные заведения переедут ученики. Расписание будет новым, но качество образования не испортится», – рассказала директор школы №13 Светлана Богданова.

Ученики школы №13 будут обучаться в детских садах №25, №45, №55, №57, №62 и №84. 5-6 классы, а также 10 «А» и 11 «А» – в школе №11; 7-е «А», «Б», «В» – в школе №1; 8-е классы – в центре «Единство»; 9-е – в вечерней школе №1.