«Чеваката» в тяжелой борьбе переиграла лидера баскетбольной Суперлиги

«Чеваката» обыграла лидера баскетбольной Суперлиги - «Динамо-Фарм» из Курска. Встреча двух полуфиналистов прошлого сезона прошла накануне в Вологде.

Уступая к большому перерыву 4 очка (25:29), вологжанки смогли переломить ход матча в третьей четверти, позволив своим соперницам набрать всего 6 очков, а сами набрали 17. Перед последней четвертью «пчелы» уже вели со счетом 42:35.

Заключительная десятиминутка также осталась за хозяйками паркета - 19:14. «Вологда-Чеваката» одержала победу 61:49.

По 15 очков у победительниц набрали Лидия Малахова и Мария Канищева (+5 перехватов), 11 — Екатерина Терехова. До дабл-дабл Кате не хватило всего одного подбора - их у неё 9. Лидером по передачам стала Кристина Корд - их у нее в этом матче 5 (+8 очков).

ледующий матч вологодская команда проведет 29 января в Ставрополе, а дома «пчелы» будут играть 15 февраля против «Спарты&К-2».