Депутаты Великоустюгского округа приняли отставку Александра Кузьмина

[ Общество ]

В Великом Устюге местные депутаты приняли отставку экс-главы округа Александра Кузьмина. Как сообщает «Великий Устюг инфо» в соцсетях, с завтрашнего дня исполнять обязанности будет бывший первый заместитель главы Волоколамского округа Подмосковья Иван Абрамов, которого подмосковные СМИ называли «серым кардиналом» за влиятельность и способность решать финансовые и политические вопросы. Главой Волоколамского округа, напомним, был Михаил Сылка - ныне заместитель губернатора Вологодской области.   

О судьбе уже бывшего главы округа Александра Кузьмина пока ничего не известно. Накануне врио губернатора Георгий Филимонов опроверг слухи о том, что Кузьмин может занять должность директора АО «Дед Мороз». Врио губернатора вообще заявил, что не желает его видеть.

До 1 марта Иван Абрамов будет в статусе врио, пока конкурсная комиссия не выберет официально нового главу. Комиссия будет состоять из шести человек: трое от Великоустюгской Думы и трое представителей губернатора области.

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