«Что Кузьмин делает на экране?»: Георгий Филимонов возмутился присутствию на совещании экс-главы Великоустюгского округа

Врио губернатора Георгий Филимонов возмутился появлению на экране экс-главы Великоустюгского округа Александра Кузьмина во время оперативного совещания в правительстве области.

«Что Кузьмин делает на экране? Почему мне его показали? Для меня большой вопрос, почему Кузьмин до сих пор на нашем собрании. Данный джентльмен не должен присутствовать на совещании», - заявил Георгий Филимонов.

В ответ на возмущение заместитель губернатора Сергей Жестянников заявил, что только завтра районные депутаты должны принять отставку Александра Кузьмина, поэтому фактически он еще остается главой округа. Тем не менее, Георгий Филимонов сделал замечание Жестянникову за присутствие Кузьмина на оперативном совещании.

Врио главы региона также опроверг слухи о том, что Александр Кузьмин может возглавить АО «Дед Мороз» в Великом Устюге. Такие слухи активно муссировались на минувшей неделе рядом вологодских СМИ.