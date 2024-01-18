МЧС готовится к крещенским купаниям вологжан

Региональное управление МЧС в преддверии Крещения проводит комплекс мероприятий по предупреждению пожаров в местах торжественных богослужений, а также на водных объектах, где сегодня ночью будут проходить крещенские купания.

«Для дежурства в местах проведения купаний планируется привлечь силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это 294 человека и 102 единицы техники. Из них 93 – сотрудники МЧС и 28 единиц техники. Из сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам – 34 человека и 9 единиц техники», – рассказали в региональном управлении МЧС.

Как сообщает ИА «Вологда регион», первоначально в Вологодской области планировалось открыть 33 купели. Однако не будет иордани в селе Тимонова Гора в Бабушкинском округе, зато добавились две купели в Тарногском и Чагодощенском округах.

В Вологде окунуться в прорубь можно у Спасо-Прилуцкого монастыря. Использовать воду из купели для питься не рекомендуется. Для этого освященную воду лучше набирать в монастырях или городских храмах.