Подозреваемый в двойном убийстве заявил, что его пытались задушить

Вологодский городской суд заключил под стражу 45-летнего уроженца Вожегодского округа, который подозревается в двойном убийстве. Как ранее сообщал NewsVo, убийство было совершено в ночь на 14 января в доме на улице Карла Маркса областной столицы.

Как рассказали в пресс-службе судов области, подозреваемый, который не имел в Вологде постоянного места жительства, искал ночлег в Вологде. Ночью 14 января он познакомился с 41-летним местным жителем, который пригласил его в гости в квартиру на улице Карла Маркса. Там же находилась и 64-летняя хозяйка квартиры.

«Вместе они стали распивать спиртные напитки. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт: гость нанес вологжанину несколько ударов ножом в область грудной клетки, а женщине - ножевые ранения в область спины и шеи, отчего последние скончались на месте происшествия», - уточнили в областном суде.

Подозреваемый скрылся с места преступления, однако 15 января был задержан в общежитии на улице Горького.

На допросе он признался в убийстве и сообщил, что в ходе ссоры мужчина его душил, а женщина угрожала ножом.

Сегодня он был заключен под стражу до 14 марта.