Двойное убийство совершено в выходные в Вологде

В Вологде в минувшие выходные было совершено двойное убийство, в котором подозревается 45-летний уроженец Вожегодского округа.

По информации регионального управления Следственного комитета, в ночь на 14 января подозреваемый, который не имел в областном центре постоянного места жительства, познакомился с 41-летним вологжанином и напросился к нему на ночлег. Мужчина пригласил случайного гостя в свою квартиру, расположенную на улице Карла Маркса.

«При совместном распитии спиртного между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость причинил своему случайному знакомому, а также 64-летней хозяйке квартиры смертельные ножевые ранения», - рассказали в региональном следкоме.

Сразу после убийства подозреваемый скрылся с места преступления, однако вскоре сотрудники полиции нашли его в одном из городских общежитий. Во время допроса мужчина дал признательные показания.

Как уточнили в следкоме, подозреваемый ранее уже был судим за тяжкие преступления, в том числе за убийство. В ближайшее время следователи намерены предъявить задержанному обвинение.