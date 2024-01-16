Экс-глава Великоустюгского округа намерен «продолжить работу во благо малой родины»

Бывший глава Великоустюгского округа Александр Кузьмин спустя сутки после заявления об отставке опубликовал пост в соцсетях, в котором обратился к землякам.

Кузьмин попросил устюжан, а также друзей и коллег спокойно воспринимать ситуацию и заявил, что продолжит работу «на благо малой родины», но уже в новом статусе.

«Хочу уточнить – я продолжу уверенную командную работу во благо малой родины. Изменится статус, но не изменится моё неравнодушное и деятельное отношение к округу. Впереди - новые важные задачи по развитию проектов как в муниципалитете, так и за его пределами», - заявил Кузьмин.

По его словам, некоторые моменты, которые активно обсуждаются в соцсетях, не стоят такого внимания и ажиотажа. В какой должности Александр Кузьмин намерен далее продолжать работу "на благо малой родины", экс-глава округа не уточнил.

Напомним, об отставке Александра Кузьмина накануне заявил врио губернатора Георгий Филимонов во время оперативного совещания в правительстве области.