«Молились всем отделом»: в Череповце бесстрашный пешеход перешел четырехполосную дорогу

В Череповце искусственный интеллект только за декабрь зафиксировал более 6000 нарушений правил дорожного движения. Центр организации дорожного движения подвел итоги работы и выложил в сеть видео самых странных нарушений ПДД.

Как рассказал на своей странице в соцсетях мэр города Вадим Германов, в номинации «Самый безрассудный поступок» сомнительная победа досталась череповчанину, который решил перейти улицу Сталеваров на участке, где отсутствовал пешеходный переход.

По словам Германова, после просмотра таких видео работникам нужна комната психологической разгрузки.

«Только представьте: срабатывает сигнал, что на проезжей части появился человек. Оператор выводит картинку на монитор и в режиме реального времени смотрит, как пешеход бесстрашно идет через четыре полосы транспортного потока. Молились за него всем отделом. Потом пришли к выводу, что бессмертный Дункан МакЛауд из сериала «Горец» - не выдумка. Именно он и переходил дорогу. Других объяснений у нас нет», - написал Германов в соцсетях.

Еще одним «героем видео стал водитель Фольксвагена, который сначала проехал по тротуару на Советском проспекте, затем выехал на дорогу по зебре и начал движение по проезжей части на красный сигнал светофора.

«Водитель этого автомобиля нарушил, кажется, все, что было можно. Материалы с указанием госномера, марки автомобиля и видео нарушений уже переданы в ГИБДД», - также рассказал мэр города.

Мэр города предупредил всех участников дорожного движения, что интеллектуальная транспортная система видит и запоминает все нарушения ПДД.



