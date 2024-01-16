4 тонны соли высыпали на улицу Герцена в Вологде

На городских улицах Вологды начали убирать снежный накат. По словам мэра Вологды Сергея Воропанова, необходимо пользоваться потеплением, которое на текущей неделе пришло в Вологодскую область.

«Ключевой фактор, который сейчас активно используем - потепление, именно в этих условиях соль активно плавит лёд. Минувшей ночью подрядчики планово обработали все улицы концентрированным составом в соотношении песка и соли 1:1», - рассказал Воропанов.

Правда, чтобы оперативно убрать снежные накаты, приходится использовать соли в несколько раз больше. К примеру, только на улице Герцена, по словам Воропанова, было использовано 4 тонны соли.

Напомним, накануне врио губернатора Георгий Филимонов обрушился с критикой на городские власти Вологды за снежные накаты и колейность на улицах города.

Также, как рассказал Воропанов, власти уже готовят документацию на закупку нового для Вологды реагента – бионорда, который позволяет топить лед при температуре до -30 градусов. В целом за счет средств правительства области городу увеличили финансирование на уборку города на 210 млн рублей.