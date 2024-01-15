Георгий Филимонов раскритиковал власти Вологды за наледи на дорогах

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов подверг критике власти Вологды за наледи и ледяные кочки на дорогах. Критика прозвучала во время оперативного совещания в правительстве региона.

«Жители Вологды абсолютно обоснованно жалуются на состояние дорог. Я все праздники ездил по святым местам, а это сплошные наледи, кочки, по которым мы скачем на своих автомобилях. У нас есть понимание, почему это произошло. А это ведь безопасность. Почему у нас люди бьются на дорогах? Посмотрите из окна на улицу Герцена – что там происходит. Хоть бы хны. Такие же колеи, такие же желоба ледяные, и ничего», - заявил врио губернатора.

По его словам, на федеральных, а также на ряде региональных трасс ситуация намного лучше. Там дороги вычищены до асфальта и нет ни наледи, ни колейности.

«Что в городе творится? Воропанов говорит, что нет такой технологии, чтобы убирать наледь, но это ложь. Когда мне жители присылают, как в Канаде оперативно убирают, а это примерно такие же климатические условия. Здесь возникает вопрос – прозевали? Да», - уверен Филимонов.

По его словам, сейчас в России существуют технологии, чтобы убирать наледь на дорогах даже при температурах до -30 градусов. Одно из решений проблемы – закупка реагента бионород, который, по словам Филимонова, хорошо зарекомендовал себя во многих российских регионах. Хотя реагент стоит значительно дороже песчано-соляной смеси, врио губернатора призвал начальника департамента дорожного хозяйства Андрея Накрошаева проконтролировать вопрос с закупкой этого реагента, чтобы хотя бы к концу зимы удалось справиться с проблемой наледи на городских улицах.