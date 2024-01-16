Великоустюгский округ может возглавить экс-первый заместитель главы Волоколамска

Новым главой Великоустюгского округа может стать бывший первый заместитель Михаила Сылки в Волоколамске Иван Абрамов. По сообщению ряда вологодских Telegram-каналов, Абрамов уже несколько дней находится в Великом Устюге.

Как сообщает Telegram-канал «Вологодской канвой», в Волоколамском районе Абрамов был известен как «серый кардинал», который решал все финансовые и политические вопросы... человек с неоднозначной репутацией. По официальным декларациям, в 2020 году он официально зарабатывал в администрации чуть больше 1 миллиона рублей в год.

В свою очередь Telegram-канал «ПривидеЛОСЯ» сообщает, что Абрамов и Сылка успешно реализовали проект рекультивации полигона ТКО «Ядрово» в Подмосковье стоимостью 2 млрд рублей.

Напомним, накануне стало известно, что теперь уже бывший глава округа Александр Кузьмин покинул свой пост, который занимал с 2017 года.