Автомобиль ГИБДД въехал во внедорожник в самом центре Вологды

В самом центре Вологде автомобиль ГИБДД въехал во внедорожник. Видеозапись аварии появилась в группе Baza.net в социальных сетях.

Судя по видео, черный внедорожник, (определить марку которого по кадрам из-за качества записи крайне сложно), поворачивал на разрешающий сигнал светофора с улицы Батюшкова налево на Проспект Победы. В это время со стороны улицы Ленинградской в сторону центра ехал автомобиль Шкода Октавия дорожно-патрульной службы с проблесковыми маячками.

Удар патрульного автомобиля пришелся в левую часть внедорожника. Предварительно обошлось без пострадавших. Виновника аварии определят компетентные органы.