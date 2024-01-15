«Вологда-Чеваката» проиграла в выездном матче московской «Руне»

«Чеваката» проиграла в матче против московской «Руны». Встреча прошла накануне в Москве. Вологжанки лидировали только в первой четверти - 13:9, но и она завершилась не в пользу «пчёл» (15:17). Разница в два очка (33:35) сохранилась и к большому перерыву.

За восемь минут третьей четверти вологжанкам удалось сравнять счёт - 43:43 и казалось, что ещё чуть-чуть и они выйдут вперёд. Но последние две минуты этого отрезка игры остались за хозяйками паркета, в результате на последний двухминутный перерыв команды ушли при счёте 51:44 в пользу «Руны».

В заключительной десятиминутке «пчёлки» проиграли своим соперницам ещё 6 очков (13:19). В результате матч завершился 70:57 в пользу столичных баскетболисток.

13 очков у «Чевакаты» набрала Мария Канищева, по 12 - Кристина Корд и Есения Магжанова (+7 результативных передач), по 10 очков у Лидии Малаховой и Полины Веселовой.

Следующий матч вологжанки проведут 20 января против МБА-2.