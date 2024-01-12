«Чеваката» в выездном матче не смогла переиграть казанскую «Казаночку»

«Вологда-Чеваката» проиграла «Казаночке» в выездном матче женской баскетбольной Суперлиги.

Выиграв первую десятиминутку 26:16, в двух следующих четвертях «пчёлы» смогли набрать только 16 очков - 6 во второй и 10 после большого перерыва, пропустив за это время 35 очков. В результате перед заключительной четвертью на табло горели цифры 51:42 в пользу «Казаночки».

Четвертая четверть с минимальной разницей - 18:17 осталась за «Чевакатой», но на конечный результат матча она повлиять не смогла. В итоге 68:60 в пользу «Казаночки».

12 очков у вологжанок набрала Лидия Малахова, по 10 - Кристина Корд и Полина Веселова.

Команды в этом сезоне обменялись домашними победами. В Вологде в октябре игра завершилась со счетом 69:65.

«Вологда-Чеваката» занимает 5 место в турнирной таблице. В следующем матче 14 января вологжанки сыграют с соседом по турнирной таблице - московской «Руной».