Поезд Деда Мороза прибыл сегодня в Вологду, которая стала 79 городом на маршруте зимнего волшебника. Всего в нынешнем сезоне поезд проедет более 32 тыс. км и посетит более 80 российских городов.

«Перед Новым годом российский Дед Мороз в своей передвижной резиденции уже посетил 11 станций Северной магистрали: Лабытнанги, Воркуту, Усинск, Печору, Сосногорск, Ухту, Микунь, Сыктывкар, Сольвычегодск, Котлас-Южный и Великий Устюг. 8 января поезд побывал в Рыбинске, 9-го гостил в Ярославле, а 10-го – в Костроме и Иваново. Из Вологды поезд отправится в Коношу, затем в Архангельск и Кулой, а 13 января вернется в Великий Устюг», - рассказали в пресс-службе врио губернатора региона Георгия Филимонова.

Для всех желающих на перроне у поезда проводится программа для всех желающих. В праздничном поезде – «вагон-приемная» главного волшебника, «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагон-сцена и кукольный театр, лавка с северными сувенирами, буфет и ресторан.

Как уточняет пресс-служба врио губернатора, «Поезд Деда Мороза» - это специальный проект правительства Вологодской области и РЖД, который по итогам 2022 года был включен в Книгу рекордов России за самый протяженный маршрут.