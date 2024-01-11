Череповецкие школы будут ремонтировать по ночам и в выходные

[ Общество ]

В Череповце, как и в Вологде, в этом году отремонтируют несколько городских школ. По словам мэра города Вадима Германова, на капитальный ремонт закроются школы № 25, 30 и 40. Правда, в отличие от Вологды, где школьников во время ремонта переведут в другие образовательные учреждения, власти Череповца будут отрабатывать другую методику ремонта.

«Работы во всех школах стартуют с началом летних каникул. Первым делом отремонтируют крыши. Лето - лучшее время для этого. Сентябрь и октябрь - подготовка к полномасштабным внутренним работам. Это не повлияет на учебный процесс: строители будут работать по вечерам и в выходные», - написал мэр города в соцсетях.

Полностью завершить ремонт школ власти намерены уже ко второй учебной четверти

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ремонт школ Вадим Германов
 

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