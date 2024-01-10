Сергей Воропанов рассказал, куда переведут детей из школ во время ремонта

[ Общество ]

Мэр Вологды Сергей Воропанов опубликовал списки образовательных учреждений, куда будут переведены ученики школ, которые начнут ремонтировать уже в последней учебной четверти.

Ранее сообщалось, что в федеральную программу «Модернизация школьных систем образования» вошли 8, 13, 15 и 33-я школы. Также будут проведены ремонты в школах 17, 6, 7, 23, и лицее № 32.

«В каждой из школ определен свой список необходимых работ, не все они могут быть сделаны за время летних каникул. Поэтому мы продумали возможность временного переселения детей и педагогов. Коснется это только 8, 13, 15, 33 и 17-й школ, в остальных ремонт не помешает учебному процессу. Кто и где будет учиться во время обновления зданий, смотрите в карточках. По 17-й школе схема переезда еще прорабатывается», - написал в соцсетях Сергей Воропанов.

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