Пять вологодских школ ждет временное переселение

Ученики пяти вологодских школ будут временно переселены из своих учебных заведений. Об этом сегодня рассказал во время прямого эфира мэр Вологды Сергей Воропанов. По его словам, временное переселение необходимо на время ремонта школ.

Мэр напомнил, что в этом году будут отремонтированы школы №8, 13, 15, 33, 17, 6, 7, 23, а также лицей №32.

Однако в пяти вологодских школах ремонт не успеют провести только в летнее время, поэтому придется задействовать часть учебного процесса. По словам Сергея Воропанова, временное переселение планируется в школах № 8, 13, 15, 33 и 17.

«Для каждой из этих школ будет подготовлен отдельный план по размещению детей в соседних учебных заведениях. Задействуем школы, а также детские сады для размещения начальных классов, чтобы они находились в том же микрорайоне, чтобы у детей была пешая доступность. Педагоги переедут вместе с классами. Это необходимо потерпеть, чтобы к 1 сентября школы были отремонтированы», - пояснил мэр Вологды.

Подробная информация о переселении появится в группе самих учебных заведений.