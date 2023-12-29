Уголовное дело возбудили по факту смерти двух вологжан в недавнем пожаре

Следственный отдел по городу Вологда возбудил уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины. Вологжанин обвиняется в убийстве двух лиц, совершенном общеопасным способом. Ранее мужчина также был судим за убийство.

Инцидент произошел 26 декабря этого года в квартире на улице Комсомольской в областном центре. Обвиняемый вместе с 42-летним хозяином квартиры и его 43-летней гостьей вместе распивали спиртные напитки. В ходе застолья 40-летний рецидивист избил знакомого и женщину, после чего поджег квартиру и скрылся. Оба пострадавших скончались.

Правоохранители установили и задержали виновника в кратчайший срок. Расследование продолжается. Фигурант уже дал показания на месте преступления. В ближайшее время суд примет решение об избрании меры пресечения.

Ранее NewsVo рассказывал о пожаре в квартире на Комсомольской. На тот момент предварительной причиной смерти пары было отравление угарным газом.