Два человека погибли в пожаре в Вологде

Возгорание произошло 26 декабря на улице Комсомольской, д. 42 в Вологде, сообщает ИА «Вологда Регион». В 17:30 в пожарную службу пришел сигнал о задымлении в подъезде. Пожар начался в квартире на пятом этаже, принадлежащей 69-летней вологжанке.

На тушение выехали 7 единиц техники и 23 пожарных. Огнеборцы вывели из соседней квартиры трех человек. Площадь возгорания составила всего 3 кв. метра. В квартире обнаружили тело 43-летней женщины, а также 41-летнего сына хозяйки квартиры. На тот момент он был еще жив, ему оказали первую помощь и передали медикам, однако спасти мужчины не удалось.

По предварительным данным, погибшие отравились угарным газом. Точную причину смерти определят врачи.

Причины пожара еще устанавливаются.