На предприятии в Тарногском районе огонь уничтожил пиломатериалы

25 декабря около 21:30 произошел пожар на пилораме рядом с деревней Кротовская Тарногского округа, сообщает пресс-служба МЧС по Вологодской области. В это время на месте находился сторож-кочегар. Он увидел, как из вытяжки помещения сушильной камеры повалил дым и сразу вызвал пожарную службу.

Огнеборцам удалось потушить пожар, однако площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Огнем полностью уничтожена сушильная камера и часть пиломатериалов. О состоянии здоровья сторожа информация не сообщается.

Специалисты считают, что причиной возгорания могла стать неисправность вентилятора в сушильной камере.