Прокуратура направила в суд дело о хищении 3 млрд рублей банка "Северный Кредит"

Прокурор Вологодской области Андрей Тимошичев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя АО КБ «Северный Кредит» и еще 6 бывших сотрудников кредитной организации.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная организованной группой в особо крупном размере), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления), ч. 3 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

"По версии следствия, в период с 2014 по 2017 гг. участники преступного сообщества, состоявшего из сотрудников банка, обеспечили заключение фиктивных кредитных договоров с подконтрольными им юридическими и физическими лицами. Эти договоры заключались без обеспечения залогами, в том числе путем фальсификации документов о финансовом положении аффилированных лиц. После подписания договоров денежные средства переводились на расчетные счета подконтрольных обвиняемым организаций и в дальнейшем были легализованы.В установленные договорами сроки денежные средства возвращены не были, в связи с чем кредитной организации причинен ущерб на общую сумму свыше 3 млрд рублей. Указанное повлекло ухудшение финансового положения организации, что повлекло ее неспособность исполнить обязательства перед кредиторами, а в дальнейшем признание несостоятельным (банкротом)", - сообщили в прокуратуре Вологодской области

Уголовное дело, после вручения обвиняемым копии обвинительного заключения, будет направлено в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу.

Дело «Северного кредита»

ЦБ отозвал лицензию у «Северного кредита» в декабре 2017 года, а 29 декабря по факту хищения денег в банке возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Инициатором расследования был губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. В феврале 2018 года Центробанк сообщал, что в капитале банка не досчитались 5 млрд рублей. В начале марта 2018 года «Северный кредит» был признан банкротом. В июле 2018 года был задержан бывший первый зампред правления «Северного кредита», зять заместителя губернатора Вологодской области Виктора Рябишина Антон Сохрин. Городской суд отправил его под домашний арест.

Экс-председатель правления банка Людмила Петрова вышла из него в ноябре 2017 года, как раз перед отзывом у банка лицензии. Исполняющим её обязанности назначили Сергея Крылова, который вскоре исчез (так сообщали в банке).

30 мая 2019 года стало известно, что Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Северный Кредит», по итогам инвентаризации его имущества обнаружило недостачу в размере 219,33 млн рублей. Причём большая часть этой суммы приходится на основные средства и связана с отсутствием на дату проведения инвентаризации подтверждающих документов,

1 августа 2019 года вологодская полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 210 УК РФ — организация преступного сообщества или участие в нем с использование служебного положения. Его фигурантами стали: бывший вице-президент банка Евгений Пикалов, экс-председатель правления банка Людмила Петрова, бывший врио председателя правления Сергей Крылов, бывший первый зампред правления Антон Сохрин и бывший главный бухгалтер и член правления Ирина Жилина. Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч. 2 этой же статьи Уголовного кодекса РФ.

Пятеро фигурантов дела находятся под различными мерами пресечения на время следствия, трое фигурантов — в розыске. Среди них и подозреваемый в создании преступного сообщества Пикалов, писал NewsVo.

«Северный кредит» был лишен лицензии за многочисленные нарушения, в том числе законодательства о противодействии отмыванию денег. В свое время он попал в санкционные списки американского Минфина за деятельность в Крыму, где кредитное учреждение собиралось запустить карточный проект «Забота» для пенсионеров и бюджетников.