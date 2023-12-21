Страсбургский сквер в Вологде переименуют в сквер Героев СВО

Страсбургский сквер в Вологде переименуют в сквер Героев специальной военной операции

Об этом сообщил сегодня мэр Вологды Сергей Воропанов. Депутаты поддержали инициативу.

Ранее NewsVo писал, что мэр Вологды Сергей Воропанов решил переименовать Страсбургский сквер Вологды. Название которого ассоциируется с французским городом побратимом Страсбургом. Сквер появился в 2013 году.

Кстати, в 2014 году во французском Страсбурге появилась площадь, названная в честь Вологды - Пляс де Вологда. Торжественная церемония ее открытия состоялась при участии мэров городов Ролана Риса и Евгения Шулепова, а также генконсула РФ в Страсбурге Александра Бурдина. Соглашение о дружбе и сотрудничестве было подписано в 2009 году. С тех пор города обменивались делегациями, не только политическими, но и по делам бизнеса, приезжала молодежь, происходил культурный обмен.

Пляс де Вологда расположена в центре страсбургского парка Аириц на берегу одного из городских каналов. Судя по карте, на сегодняшний день, площадь в Страсбурге не переименовали.