Мэр Вологды предложил переименовать Страсбургский сквер из политических соображений

[ Общество ]

Мэр Вологды Сергей Воропанов решил переименовать Страсбургский сквер Вологды. Название которого ассоциируется с французским городом побратимом Страсбургом. Сквер появился с 2013 году.

«Европа «отменяет» все, связанное с Россией, почему бы не дать скверу на улице Московской имя в честь героев специальной военной операции. Они достойно сражаются за нашу страну. Бойцы поддержали инициативу, будем работать», - сказал мэр.

Кстати, в 2014 году во французском Страсбурге появилась площадь, названная в честь Вологды - Пляс де Вологда. Торжественная церемония ее открытия состоялась при участии мэров городов Ролана Риса и Евгения Шулепова, а также генконсула РФ в Страсбурге Александра Бурдина. Соглашение о дружбе и сотрудничестве было подписано в 2009 году. С тех пор города обменивались делегациями, не только политическими, но и по делам бизнеса, приезжала молодежь, происходил культурный обмен. 

Пляс де Вологда расположена в центре страсбургского парка Аириц на берегу одного из городских каналов. Судя по карте, на сегодняшний день, площадь в Страсбурге не переименовали.

Страсбург

 

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