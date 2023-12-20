В Череповце произошел второй случай самовозгорания смартфона в школе за декабрь

[ Общество ]

У Череповецкой школьницы прямо на перемене в школе начал дымиться смартфон.

"Накануне днём, в начале второго, огнеборцы выехали на вызов в школу на улице Городецкой в Череповце. Как выяснилось, во время перемены в коридоре начал дымиться чей-то телефон, это и стало причиной срабатывания аварийной пожарной сигнализации. Ученики, увидевшие это, поспешили сообщить о задымлении педагогам. К счастью, возгорания не произошло", - сообщили в управлении МЧС России по Вологодской области. 

Это уже второй случай за декабрь. Ранее NewsVo писал, что в Череповце прямо на уроке загорелся телефон одной из учениц. БЫло эвакуировано 29 человек. 

Теги:
смартфон самовозгорание
Фото: МЧС Вологодской области
 

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