В Череповце произошел второй случай самовозгорания смартфона в школе за декабрь

У Череповецкой школьницы прямо на перемене в школе начал дымиться смартфон.

"Накануне днём, в начале второго, огнеборцы выехали на вызов в школу на улице Городецкой в Череповце. Как выяснилось, во время перемены в коридоре начал дымиться чей-то телефон, это и стало причиной срабатывания аварийной пожарной сигнализации. Ученики, увидевшие это, поспешили сообщить о задымлении педагогам. К счастью, возгорания не произошло", - сообщили в управлении МЧС России по Вологодской области.

Это уже второй случай за декабрь. Ранее NewsVo писал, что в Череповце прямо на уроке загорелся телефон одной из учениц. БЫло эвакуировано 29 человек.