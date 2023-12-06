В Череповце прямо на уроке загорелся телефон одной из учениц

[ Происшествия ]

Неисправный телефон загорелся в Череповецкой школе. Сообщают в управлении МЧС России по Вологодской области. 

Урок восьмиклассников был прерван накануне около половины десятого утра: от телефона одной из учениц пошёл дым. Педагог вместе с 29 учащимися самостоятельно эвакуировались. К счастью, крупного пожара не произошло. Телефон сгорел, повредив при этом только поверхность стула, на котором он лежал.

В МЧС напоминают, что нельзя использовать поврежденное устройство; перегревать телефон, держать его под прямыми солнечными лучами и у нагревательных приборов; также небезопасно класть телефон под подушку. 

 

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Фото: МЧС
 

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