Пожилая череповчанка отдала мошенникам миллион рублей и 1500 долларов сбережений

[ Происшествия ]

Пожилая жительница Череповца отдала мошенникам миллион рублей и 1500 долларов сбережений,

71-летняя женщина попалась на старую уловку мошенников: ей сообщили, что ее внучка попала в аварию и ей нужна срочная операция. Курьер приехал за "нужной" на операцию суммой через два часа.  Ему женщина отдала 1 миллион 90 тысяч рублей и 1500 долларов. Возбуждено уголовное дело.

Ранее NewsVo писал, что в Вологодской области в борьбу с мошенниками включатся картонные полицейские.

Выделение дополнительных средств на борьбу с мошенниками одобрили депутаты ЗСО.  В последнее время зафиксирован значительный рост таких преступлений. Только за прошедший год у вологжан было похищено более полумиллиарда рублей, за девять месяцев 2023 года уже 700 миллионов.

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