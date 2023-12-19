Пожилая череповчанка отдала мошенникам миллион рублей и 1500 долларов сбережений

Пожилая жительница Череповца отдала мошенникам миллион рублей и 1500 долларов сбережений,

71-летняя женщина попалась на старую уловку мошенников: ей сообщили, что ее внучка попала в аварию и ей нужна срочная операция. Курьер приехал за "нужной" на операцию суммой через два часа. Ему женщина отдала 1 миллион 90 тысяч рублей и 1500 долларов. Возбуждено уголовное дело.

Ранее NewsVo писал, что в Вологодской области в борьбу с мошенниками включатся картонные полицейские.

Выделение дополнительных средств на борьбу с мошенниками одобрили депутаты ЗСО. В последнее время зафиксирован значительный рост таких преступлений. Только за прошедший год у вологжан было похищено более полумиллиарда рублей, за девять месяцев 2023 года уже 700 миллионов.