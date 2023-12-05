В Вологодской области в борьбу с мошенниками включатся картонные полицейские

[ Общество ]

Выделение дополнительных средств на борьбу с мошенниками одобрили депутаты ЗСО.  В последнее время зафиксирован значительный рост таких преступлений. Только за прошедший год у вологжан было похищено более полумиллиарда рублей, за девять месяцев 2023 года уже 700 миллионов.

"На последнем тематическом заседании в Законодательном Собрании области мы говорили об усилении пропаганды, необходимости как можно больше рассказывать вологжанам о том, как не стать жертвой обмана. По нашему предложению руководство областного управления МВД разработало дополнительные меры, которые потребуют увеличения финансирования и внесения поправок в бюджет области на следующий год", - прокомментировала Лариса Кожевина.

В частности, сотрудники полиции предложили изготовить дополнительные билборды с профилактической информацией и ростовые фигуры полицейских, которые установят рядом с банкоматами в торговых центрах. Также будет напечатано порядка 250 единиц полиграфической продукции. Также предложено чаще информировать вологжан о мошенничествах через районные газеты и социальные сети. 

Стоимость всех дополнительных мероприятий по профилактике киберпреступлений сотрудники полиции оценивают почти в 15 миллионов рублей. Депутаты комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека поддержали этот вопрос и направили свое решение в комитет по бюджету и налогам, который сейчас аккумулирует все предложения ко второму чтению областного бюджета.

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