Песня про Череповец стала частью альбома, созданного нейросетью

[ Культура ]

В России вышел первый музыкальный альбом, созданный полностью искусственным интеллектом. Среди восьми треков альбома «Первый искусственный» исполнителя Ataka Boo оказалась песня «Слезы Череповца».

Альбом вышел на всех стриминговых площадках, в том числе Яндекс Музыка, ВКонтакте, Apple Music и других. В трек-лист вошли песни на русском языке разных жанров: от пост-панка до классики и от рэпа до техно.

«Первый искусственный» — это альбом с песнями на русском языке, звуков которого вообще не касалась рука человека. Все звуки придуманы, созданы и доведены до конечного результата нейронкой», - пишут в официальном сообществе ВКонтакте исполнителя.

В песне «Слезы в Череповце» говорится о девушке, пережившей травмирующий опыт:

«Слезы в Череповце, рана на остановке, кровь на твоем лице от движений неловких. Долго потом не могла смотреть ты в окно, мир за стенами невольно напоминал о нем».

Альбом вышел под лейблом Vauvision, который продвигает таких артистов, как Три дня дождя, White Punk и lowlife.  

Теги:
нейросети искусственный интеллект песни
Фото: Ataka Boo
 

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