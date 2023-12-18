В Череповецком районе сгорела пилорама

Пожар произошел в воскресенье, 17 декабря, в деревне Бурцево Череповецкого района, сообщает пресс-служба МЧС по Вологодской области. Возгорание началось на пилораме, принадлежащей 34-летнему индивидуальному предпринимателю.

Сотрудникам пожарной службы удалось ликвидировать огонь на площади в 540 квадратных метров. Здание пилорамы полностью уничтожено. Также повреждены три деревообрабатывающих станка и мини погрузчик.

В момент возгорание здание было пустым, поэтому нет ни пострадавших, ни погибших, ни эвакуированных.

Причины пожара еще предстоит установить.