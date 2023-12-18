В Вологодской области в 2023 году в пожарах погибло 99 человек

С начала года в регионе произошло более 2000 пожаров, 99 человек погибли. Таковы данные управления МЧС по Вологодской области.

В подавляющем большинстве случаев причиной стало неосторожное обращение с огнем и несоблюдение правил пожарной безопасности.



В МЧС еще раз напоминают, что необходимо следить за состоянием печей и электропроводки в доме, не оставлять без присмотра детей, соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее NewsVo писал, что были названы причины пожара в многоквартирном доме в Вологде. Основная версия пожара - неосторожное обращение с огнем и аварийный режим электропроводки. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Сгорело 22 квартиры.