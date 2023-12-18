В Вологодской области в 2023 году в пожарах погибло 99 человек

[ Происшествия ]

С начала года в регионе произошло более 2000 пожаров, 99 человек погибли. Таковы данные управления МЧС по Вологодской области. 

В подавляющем большинстве случаев причиной стало неосторожное обращение с огнем и несоблюдение правил пожарной безопасности.

В МЧС еще раз напоминают, что необходимо следить за состоянием печей и электропроводки в доме, не оставлять без присмотра детей, соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее NewsVo писал, что были названы причины пожара в многоквартирном доме в Вологде. Основная версия пожара - неосторожное обращение с огнем и аварийный режим электропроводки. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Сгорело 22 квартиры. 

Теги:
пожар огонь жертвы
 

Последние новости

Писатель Борис Акунин внесен в список террористов и экстремистов
Андрей Чебыкин из Великого Устюга завоевал бронзовую медаль Чемпионата мира по пауэрлифтингу
В новогоднюю ночь жителей Вологды ждет концерт
В СФР по Вологодской области рассказали, как получить пенсионные накопления умершего родственника
Вологодское УФАС оштрафовало АО «Вологодаоблэнерго» на 300 тысяч рублей
В рамках форума «Доброслет» был благоустроен будущий семейный экоцентр в Лосте
В Череповце более миллиарда рублей потратят на расширение улицы Мира
Череповецкий вандал пытался оторвать «мигалку» с автомобиля ГАИ
"Я устала бороться": в деревне Пеганово Великоустюгского округа уволилась единственный почтовый работник
Огромные свиньи вместе с бычками гуляют по улицам Вологды