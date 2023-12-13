Названы причины пожара в многоквартирном доме в Вологде

В МЧС назвали причины пожара в Вологде на Советском проспекте, 82.

Основная версия пожара - неосторожное обращение с огнем и аварийный режим электропроводки. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров.

"Сгорела кровля, чердачное перекрытие, конструкция одной стены второго этажа и запасного выхода. Повреждено остекление, межэтажное перекрытие, обуглена обшивка стен и оконных рам помещений второго этажа. Работы по проливке здания закончили сегодня утром", - пояснили в ГУ МЧС России по Вологодской области.

NewsVo писал, что прокуратурой города Вологды организована проверка по факту пожара в многоквартирном жилом доме на Советском проспекте, 82.

Ранее NewsVo писал, что в Вологде случился пожар в деревянном доме на Советском проспекте, 82. Сигнал о пожаре поступил около 13.00. Дом на Советском проспекте 82 построен в 1933 году, в нем 22 квартиры, в которых зарегистрированы более 30 человек

Как сообщили в администрации города Вологды известно о двух пострадавших, многие семьи остались без крыши над головой.

На место сразу выехал мэр Вологды Сергей Воропанов и провел на месте экстренное совещание. Оставшиеся без крова люди были обеспечены горячим питанием и теплыми вещами, их разметили в гостинице «Атриум». Это коло 25 человек. Все расходы город и область взяли на себя. Сегодня погорельцам начнут подбирать варианты жилья из маневренного фонда. Более чем половине потерявших жилье вологжан необходимо восстановить документы, в этом им тоже будет оказано содействие. Прямо в гостинице развернется пункт, где будут работать специалисты.