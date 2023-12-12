Двое вологжан пострадали во время пожара в многоквартирном жилом доме

Прокуратурой города Вологды организована проверка по факту пожара в многоквартирном жилом доме на Советском проспекте, 82.

"В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего. На место происшествия в целях координации работы специальных служб и правоохранительных органов, прибывших на место происшествия, незамедлительно выехал прокурор города Вологды Александр Крафт. Прокуратурой города в рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований жилищного и иного законодательства, в том числе при содержании многоквартирного жилого дома. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Организованная правоохранительными органами процессуальная проверка поставлена прокуратурой города на контроль", - сообщили в прокуратуре Вологодской области.

Ранее NewsVo писал, что в Вологде случился пожар в деревянном доме на Советском проспекте, 82. Сигнал о пожаре поступил около 13.00. Дом на Советском проспекте 82 построен в 1933 году, в нем 22 квартиры.

Как сообщили в администрации города Вологды известно о двух пострадавших, многие семьи остались без крыши над головой.

На место сразу выехал мэр Вологды Сергей Воропанов и провел на месте экстренное совещание. По его поручению жители будут временно размещены в общежитиях или гостиницах. На данный момент люди доставлены в 4-ю школу и обеспечены горячим питанием.

«Люди остались без жилья, сгорели вещи, документы. Сейчас на месте работают волонтеры, привезли теплую одежду, так как жильцы дома выбегали на улицу, в чем были, спасаясь от огня. Сейчас рассматривается возможность разместить вологжан в гостиницах или в общежитиях ВОМЗ и ПЗ, подбираем свободные места. Люди будут обеспечены горячим питанием. В этом поможет Центр социального питания Вологды. Наша задача - оказать помощь и поддержку в связи с утратой имущества, помочь восстановить документы. Поможем всем, никого в беде не оставим», - прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов по итогам совещания.

По официальным данным в доме № 82 размещается 22 квартиры, в которых зарегистрированы более 30 человек.