«Поезд Деда Мороза» включили в Книгу рекордов России

«Поезд Деда Мороза» из Великого Устюга вошел в Книгу рекордов России за самое большое расстояние, преодоленное за три месяца, по итогам 2022 года.

В прошлом году Дед Мороз посетил более 100 городов России и проехал на поезде 33 686 километров. В этом году планируется посетить 82 города, включая Великий Устюг, и проехать больше 32 тысяч километров. Главный волшебник страны отправился в путешествие 11 декабря.

«Поезд Деда Мороза» - это совместный проект Правительства Вологодской области и РЖД. Впервые он был запущен 5 декабря 2021 года. За это время в поезде побывали почти миллион человек в 150 российских городах.

Поезд представляет из себя празднично оформленную передвижную резиденцию Деда Мороза. В каждом городе, где он останавливается, на вокзале проходят праздничные программы с участием артистов, аниматоров и, конечно, самого волшебника и его помощников.

Ранее NewsVo рассказывал о программе этого года.