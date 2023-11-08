Поезд Деда Мороза отправится 11 ноября в путешествие по России

11 ноября поезд Деда Мороза отправится из Великого Устюга в ежегодный тур по городам России. В этом году он остановится на 83 станциях, а в Вологду прибудет 11 января. Путешествие Деда Мороза продлится 64 дня.

«В предстоящем зимнем сезоне поезд Деда Мороза посетит более 80 городов с праздничной детской программой. Это и короткие программы на малых станциях, так и расширенные с посещением поезда по билетам в больших городах. Маршрут поезда в предстоящем сезоне составит более 32 тысяч километров», – рассказал врио Губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Поезд Деда Мороза – это передвижная резиденция, которая включает приемную, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана, фотокупе, и вагон-лавка, где можно приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы. Кроме того, в этом году впервые в одном из вагонов будет кукольный театр.

Дед Мороз будет путешествовать со Снегурочкой и их сказочными друзьями. Посетителей вокзала ждут праздничная программа с участием артистов и аниматоров, концертный спектакль и встреча с главным волшебником страны.

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Ранее NewsVo писал о том, что Туристский информационный центр Вологодской области ищет Деда Мороза для предстоящего путешествия.