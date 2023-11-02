Туристский центр Вологодской области заказал Деда Мороза за 380 тысяч рублей

Туристский информационный центр Вологодской области объявил аукцион на организацию и проведение выездной театрализованной программы Театра Деда Мороза в «Поезде Деда Мороза». Начальная цена контракта - 380 тысяч рублей.

Как говорится в документах к закупке, программа необходима для "продвижения туристского продукта Вологодской области в городах: Лабытнанги, Воркута, Усинск, Печора, Сосногорск, Ухта, Микунь, Сыктывкар, Сольвычегодск, Котлас Южный, Великий Устюг, Киров, Глазов, Верещагино, Пермь, Чусовская, Серов, Нижний Тагил, Шувакиш, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Ноябрьск, Нижневартовск, Омск, Новосибирск, Томск".

Дед Мороз заказчикам нужен не абы какой. Артист должен владеть общей информацией о проекте «Великий Устюг – Родина Деда Мороза» за период с 1999 по 2022 гг., иметь опыт работы в проекте «Великий Устюг – родина Деда Мороза» не менее 1 года, что, кстати, сильно ограничивает конкуренцию. При этом рост артиста должен быть не менее 190 см (с учетом костюма), плотное телосложение, голос соответствующий роли Деда мороза – громкий, низких тонов, речь должна быть без дефектов.

Костюм чин по чину: шуба на подкладке (длинная из красно – золотой парчовой ткани), пелерина (съёмная из белого искусственного меха), рубаха ( длинная из красной ткани с втачными рукавами и широкими манжетами), шапка и рукавицы, посох (деревянный, резной).

Также в закупке полностью описано представление, которое будет организовано на вокзалах разных городов. В нем примут участие кроме главного зимнего волшебника - Ледяной мальчик и Хрустальная девочка, а также снеговики и фьеки. Сюжет проходит в сказочном лесу.

Заявки на участие в тендере принимаются до 7 ноября 2023. Договор на оказание услуг будет заключаться до 3 декабря 2023 года.