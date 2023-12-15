Для жителей дома, сгоревшего на Советском проспекте в Вологде, собирают гумпомощь

Жители Вологды собирают гуманитарную помощь жильцам сгоревшего на Советском проспекте многоквартирного дома.

Волонтеры подготовили список необходимых вещей пострадавшим вологжанам. Помощь можно принести по адресу: улица Козлёнская дом 2. Об этом сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов в своих социальных сетях.

Ранее NewsVo писал, что в Вологде случился пожар в деревянном доме на Советском проспекте, 82. Сигнал о пожаре поступил около 13.00. Дом на Советском проспекте 82 построен в 1933 году, в нем 22 квартиры, в которых зарегистрированы более 30 человек

"Вологжане действительно люди с большим сердцем. Очень многие из вас откликнулись на новости о пожаре в доме 82 на Советском проспекте: «Как помочь?», «Куда принести вещи?» Городской волонтёрский центр сразу передал людям, оставшимся без крова, одежду и обувь, чтобы закрыть первую потребность", - написал мэр города Вологды Сергей Воропанов.

В департаменте имущественных отношений города Вологды заявили, что уже завершена работа по восстановлению документов вологжан, оставшихся без жилья в результате пожара.

"Сегодня будут приняты решения о принятии на учет семей, нуждающихся в маневренном фонде. Подготовлены предложения конкретных вариантов жилых помещений маневренного фонда, которые будут предоставлены для заселения гражданам. Отработано 19 семей, проживавших в доме и нуждающихся во временном жилье. Работа продолжается в оперативном режиме", - пояснили в департаменте.

Также 13 декабря были названы причины пожара в многоквартирном доме в Вологде. Основная версия пожара - неосторожное обращение с огнем и аварийный режим электропроводки. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров.