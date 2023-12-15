На Вологодчине приняли закон о едином дизайн-коде

[ Общество ]

Закон о единых стандартах благоустройства населенных пунктов приняли в Вологодской области, сообщает пресс-служба врио губернатора Георгий Филимонова.

«Дизайн-код должен отражать уникальность каждого населенного пункта Вологодчины. Это касается павильонов, элементов озеленения, освещения, благоустройства общественных пространств. Но важнее всего - создание комфортных условий для жизни, поддержка санитарного и эстетического состояния территорий», - отметил врио губернатора.

Подготовить закон Георгий Филимонов поручил на оперативном совещании 22 ноября.

Единые стандарты внешнего вида сформируют уникальный архитектурно-художественный облик Вологодчины, повысят узнаваемость региона за его пределами.

Требования благоустройства будут учитываться при утверждении муниципальных проектов.

Ранее NewsVo рассказывал о содержании нового закона. 

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