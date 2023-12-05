На Вологодчине разработали единые стандарты благоустройства

Единые стандарты благоустройства разработали в Вологодской области. Об этом сообщил врио губернатора Георгий Филимонов на оперативном совещании в понедельник.

«Для формирования единого облика городов и отдаленных территорий в Вологодской области необходимы единые региональные стандарты благоустройства, так называемый дизайн-код. Он будет руководством к действию для местных властей при утверждении правил благоустройства», - отметил исполняющий обязанности главы области.

Уже сегодня в Правительстве будет рассмотрен законопроект. Далее его внесут в Законодательное собрание для утверждения депутатами.

Новые стандарты касаются внешнего вида и содержания улично-дорожной сети, детских и спортивных площадок, ограждений и заборов, освещения, малых архитектурных форм, озеленения, контейнерных площадок, некапитальных строений, сооружений и нестационарных объектов, таких как торговые объекты и остановки общественного транспорта.

Отдельная статья законопроекта посвящена борьбе с борщевиком.

Георгий Филимонов отметил, что новый дизайн-код должен отражать уникальность каждого населенного пункта, а также повышать узнаваемость и привлекательность территории.