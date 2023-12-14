Российский Дед Мороз встретился с детьми во Франции

[ Культура ]

11 декабря Дед Мороз посетил французский город Сен-Жермен-ан-Ле. В Доме ассоциаций он встретился с детьми, изучающими русский язык в школе дополнительного образования «Прелюдия».

Дед Мороз со Снегурочной подготовили для ребят новогоднее представление. Дети участвовали в конкурсах, читали стихи главному российскому волшебнику, танцевали с его внучкой, пели вместе с родителями и водили хороводы.

Юные лингвисты задавали множество вопросов о Вотчине волшебника в Вологодской области, образе жизни, семье, желаниях, елке, подарках и даже спрашивали совета об уходе за его шикарной бородой.

Вечер закончился фотосессией у роскошной елки рядом с Сен-Жерменским дворцом – бывшей королевской резиденцией.

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Фото: официальная группа ВКонтакте Российского Деда Мороза
 

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