Экс-губернатор Вологодской области Олег Кувшинников исключен из Госсовета

[ Политика ]

Президент России Владимир Путин обновил состав Госсовета, в него вошли главы четырех новых регионов, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Из Госсовета исключены экс-губернатор Омской области Александр Бурков, экс-глава Чукотского АО Роман Копин; экс-губернатор Вологодской области Олег Кувшинников; экс-губернатор Смоленской области Алексей Островский и экс-губернатор Красноярского края Александр Усс.

Ранее NewsVo писал, что экс-губернатор Вологодской области наделен полномочиями сенатора в Совете Федерации.

К основным функциям Госсовета на данный момент относится: обсуждение вопросов, связанных с управлением страной и регионов, законопроектов и принятых нормативных актов; содействие Президенту РФ в разрешении споров между государственными органами;
обсуждение кадровой политики в высших органах власти; подготовка предложений Президенту РФ по вопросам государственной политики.

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Госсовет Олег Кувшинников
 

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