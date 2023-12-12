Во Внукове самолет застрял в сугробе и не смог вылететь в Вологду вовремя

Инцидент произошел вчера вечером. Вылет самолета был запланирован на 19:00, однако рейс задержали. Как сообщает ИА «Вологда регион», при разгоне самолет съехал со взлетной полосы и врезался в сугроб.

На борту самолета оказался депутат Заксобрания Вологодской области Денис Долженко.

«Нас спасли, но к ужину не ждите! Самолет застрял в снегу, видать не поменял летнюю резину на зимнюю. Вот так, погодные условия или халатность пилота вносят корректировки в нашу жизнь. Побежал на поезд, чтобы успеть к завтраку», - написал чиновник на личной странице ВКонтакте.

Пассажиры не пострадали и покинули борт, чтобы специалисты смогли провести проверку всех систем, которая должна была занять от одного до трех часов, то есть отправление перенесли на 23:00.

Однако и в это время самолет не вылетел, как сообщает издание «Вологда-поиск».

«Всем привет!!! Внесу ясность! Я пассажир данного рейса, сижу в аэропорту вместе с другими пассажирами! Ну, во-первых! Он просто съехал в сугроб, проехав несколько метров от места стоянки! К 23:00 мы так и не вылетели, рейс задержали до 00:00! Со слов представителя случай классифицировали, как авиационный инцидент и экипаж ждут представителей Росавиации и транспортной полиции для допроса. И когда они будут, не понятно. Никакой информации нет! Потому что никому не понятно, зачем он поехал прямо в сугроб!», - написал пассажир рейса Артур Д. в социальной сети.

На данный момент, нет информации о том, вылетел самолет в итоге в Вологду или нет.