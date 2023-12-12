Инна Синягина покинула пост заместителя губернатора

[ Политика ]

Инна Синягина, которая в конце ноября была назначена на пост заместителя губернатора, решила уйти с должности. 

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При Олеге Кувшинникове она была главой администрации. С приходом на пост исполняющего обязанности губернатора Вологодской области Георгия Филимонова Инна Синягина стала заместителем губернатора. В её обязанности входила информационно-аналитическая работа, финансово-хозяйственный блок Правительства и вопросы ЗАГСа. Однако уже через пару недель женщина попрощалась со своим местом по собственному желанию. Об этом Инна Синягина сообщила на своей странице в социальной сети:

"Спасибо каждому, кто был со мной на одной волне, кто решал сложные профессиональные ребусы, кто работал 24/7. Я рада, что все эти годы моя работа была направлена на развитие родного региона. Это был очень крутой опыт! Ну а теперь пришло время перемен". 

Ранее NewsVo писал, что глава Вологодского округа Сергей Жестянников стал заместителем губернатора.

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