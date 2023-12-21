Глава Вологодского округа Сергей Жестянников стал заместителем губернатора

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов принял решение о приглашении на должность заместителя губернатора Сергея Жестянникова.

"Чтобы повысить дисциплину в правительстве на работу приглашен глава Вологодского округа Сергей Жестянников. Он станет заместителем губернатора. Цель - повышение эффективности госуправления. Это междисциплинарная сквозная прошивка, в том числе", - заявил Георгий Филимонов.