Угонщика судна "Персей" вскоре ждет суд в Вологодской области

В Вологодский областной суд поступило уголовное дело по обвинению 35-летнего жителя Мурманской области в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 УК, ч.1 ст.211 УК РФ (покушение на угон водного судна).

"Мужчина обвиняется в том, что в сентябре 2023 года, будучи в нетрезвом состоянии, пытался угнать пассажирское судно «Персей», пришвартованное к причалу на берегу реки Вологды, однако он не смог запустить двигатель и был задержан сотрудниками транспортной полиции. Заседание назначено на 19 декабря 2023 года в 10 часов 00 минут. Судье предстоит разобраться в обстоятельствах дела и дать правовую оценку действиям обвиняемого", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

Ранее NewsVo писал, что происшествие случилось 22 сентября около восьми часов утра. В Систему-112 на единый номер вызова экстренных оперативных служб позвонила местная жительниц. Она сообщила, что у дома № 6 на Пречистенской набережной на реке Вологде на борту теплохода «Персей» находится посторонний мужчина. Он неадекватен и пьян.

Затем позвонила еще одна бдительная гражданка, а затем мужчина, который рассказал, что неизвестный спрыгнул с корабля в воду прямо в одежде и выбрался на берег.

Затем в службе 112 снова раздался звонок. На этот раз бдительные вологжане сообщили, что под Красным мостом стоит теплоход и им кажется, что его там стоять не должно. На место выехала полиция, мужчину, который переставил теплоход и искупался, задержали.