В Вологде местный житель угнал теплоход

В Вологде 22 сентября пьяный мужчина угнал теплоход. Об этом сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Происшествие случилось около восьми часов утра. В Систему-112 на единый номер вызова экстренных оперативных служб позвонила местная жительниц. Она сообщила, что у дома № 6 на Пречистенской набережной на реке Вологде на борту теплохода «Персей» находится посторонний мужчина. Он неадекватен и пьян.

Затем позвонила еще одна бдительная гражданка, а затем мужчина, который рассказал, что неизвестный спрыгнул с корабля в воду прямо в одежде и выбрался на берег.

Затем в службе 112 снова раздался звонок. На этот раз бдительные вологжане сообщили, что под Красным мостом стоит теплоход и им кажется, что его там стоять не должно. На место выехала полиция, мужчину, который переставил теплоход и искупался, задержали.