У двух департаментов Вологодской области сменились руководители

Исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заявил о новых кадровых назначениях. Александр Ершов юридически стал заместителем губернатора.

Департаментом социальной защиты, который он возглавлял, будет руководить Николай Рындин. Ранее он руководил "Октябрьским домом-интернатом для престарелых и инвалидов" .

Начальником департамента внутренней политики стал Евгений Тютюков. Евгений Богомазов, который руководил департаментом ранее, остался заместителем губернатора.

ТГ-каналы отмечают, что назначение Евгение Тютюкова самое странное среди всех. У него вообще нет опыта работы в региональных структурах. К тому же, он был замешен в неприятной истории, когда был главой Соловков.

Евгений Тютюков руководил Соловками с 2016 по 2019 год, после чего устроился заместителем директора по экскурсионному обслуживанию в Соловецкий музей-заповедник.

Как сообщал 29.РУ. в 2017 году Тютюков попал в "банный скандал".

"Соловецкий блогер Олег Кодола выложил в Сеть видео, как директор МБУ «Соловецкий многофункциональный центр» Михаил Магид и Тютюков, сидя в бане, обсуждают, как переделают бизнес на островах, ограничив мелким предпринимателям доступ к трем главным причалам архипелага — Хету, Тамариному и Монастырскому. В итоге блогер получил штраф за «распространении сведений, составляющих личную тайну». Михаила Магида задержали по подозрению в получении взятки. В администрации прошли обыски. Тютюков назвал происходящее «полной неожиданностью»", - цитата издания.

Ранее NewsVo писал, что глава Вологодского округа Сергей Жестянников стал заместителем губернатора.