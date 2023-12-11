«Вологда-Чеваката» обыграла «Пересвет-ЮФУ» в очередном туре Чемпионата России по баскетболу среди клубов Суперлиги.

Команды на равных провели первую половину матча, уйдя на большой перерыв с равенством на табло 39:39. На старте третьей четверти "пчёлы" вышли вперёд и больше своего лидерства не теряли, доведя матч до победы 65:58.

Дабл-Дабл 16 очков и 12 подборов у победительниц оформила капитан команды Екатерины Тереховой, 18 очков набрала Кристина Корд, 10 - Лидия Малахова.

«Вологда-Чеваката» одержала 7-ю победу, в 11 встречах и занимает 6 строчку в турнирной таблице. Следующий матч "жёлто-фиолетовые" проведут тоже в Вологде. 13 декабря приедет команда «Платов» из Новочеркасска.